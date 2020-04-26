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عمدة قرية الحتاتة: فانوس المحبة ثمرة تعليم أجدادنا (فيديو)

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:51 ص
فانوس رمضان
فانوس رمضان
كـسـاب أحـمـد
قال عبدالرحمن عبدالحكيم، عمدة قرية الحتاتة بالمنيا، إن قيام شخص يدعى أرمانيوس فوزي، بتصميم فانوس هدية لمسلمى القرية، هو نتاج المحبة التي توارثها ابناء القرية من آبائهم وأجدادهم، وهو أمر ليس بمستغرب عليهم، مضيفا: "في الحزن والفرح والأعياد والمناسبات نقف مع بعض".

وأضاف "عبد الحكيم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر القناة الأولى المصرية، أنهم معتادون على تهنئة الأقباط بأعيادهم منذ القدم، موضحا: "وبنروح نحضر القداس ومش بنمشى غير لما القداس ينتهي".

وأشار عمدة القرية، إلى أن فانوس المحبة الذى صنعه أرمانيوس فوزي، يعكس المحبة والتواصل بين جميع أبناء القرية، مؤكدا أن "المصريين نسيج واحد وأحنا جميعاً تحت لافتة أنت مصرى".

وفى سياق آخر وجه عمدة قرية، التحية لجيش مصر الابيض على الدور الكبير الذى يقومون به الآن من التصدى لفيروس كورونا المستجد،"كوفيد19"، وتابع:" الجيش الأبيض هو الذى يتلقى ضربات كورونا الأولى ".

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو هدية من السماء لإنقاذنا واستكمال مسيرة التنمية فى البلاد، وتابع:"أوجه التحية للرئيس والجيش المصرى والشرطة المصرية".

هذا وقال أرمانيوس فوزى، مصمم الفانوس الهدية لمسلمي قرية الحتاحتة بمحافظة المنيا، خلال نفس المداخلة، إن الفكرة تولدت لديه بعدما وردت إليه تهاني كثيرة جداً من أهل قريته المسلمين بمناسبة عيد القيامة، موضحا :"جاتني تهنئة فظيعة جداً بعيد القيامة ووجدت أنهم زعلانين على زعلنا أننا بنعيد ولا نشارك فى قداس العيد".

وأضاف "فوزى"، أنه فكر فى أن يرسل رسالة تهنئة لأهل قريته المسلمين بمناسبة دخول شهر رمضان من خلال عمل فانوس يتجاوز طوله 4 امتار وعرضه 150 سنتيمتر، موضحا: "وعملت كدا علشان أرد ليهم الجميل وأكسر بداخلهم حتت الحزن بتعت عدم أقامة الشعائر خلال شهر رمضان".

ولفت أرمانيوس فوزى، إلى أنه قام بوضع الفانوس أمام مسجد القرية، مضيفا: "تعمدت أن يكون كبير حتى ألفت أنظار الجميع ويفرحهم".

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