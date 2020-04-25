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"التحالف": 129 خرقًا حوثيًا لتمديد وقف إطلاق النار باليمن

السبت 25/أبريل/2020 - 11:46 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلن التحالف العربي (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، أن  اختراقات الميليشيا الحوثية لتمديد وقف إطلاق النار في اليمن بلغت 129 اختراقًا.

وأوضح التحالف أن الاختراقات شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة.

وشدد التحالف على أنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات.

وأشار التحالف إلى استمرار التزامه بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.

وبدأ وقف إطلاق النار فعليا يوم الخميس 9 أبريل الجاري لمدة أسبوعين قابلة للتمديد؛ بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الأممي إلى اليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين.

ودشن اليمن موعدا مع هدنة إنسانية أشهرها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لانتشال أهل هذا البلد نحو بر خالٍ من الوباء وشاطئ مرساه السلام.

إعلان التحالف العربي وقفا شاملا لإطلاق النار، يمتد لأسبوعين قابلين للتمديد، كان إشارة لإسكات صوت السلاح في اليمن، ومبادرة إنسانية تضاف إلى سجل حافل بعطاء دول التحالف لأبناء اليمن.

هدنة أراد منها التحالف العربي شعبا يمنيا معافى من فيروس كورونا الذي يعبث بأرجاء المعمورة منذ أسابيع، ومسارا نحو سلام دائم في بلد أشعلته مليشيا الحوثي منذ انقلابها على الشرعية عام ٢٠١٤.

وهي أيضا كما قال المتحدث باسم التحالف العقيد ركن تركي المالكي فرصة لتضافر الجهود من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني، الذي اكتوى بنار الانقلابيين.

خطوة تحالف دعم الشرعية قوبلت بترحيب أممي وإقليمي ودولي، على أمل بزوغ سلام يخلص الشعب اليمني من مخالب الحوثي وأنياب إيران.

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وقف مليشيا الحوثي خروقات اليمن التحالف العربي اطلاق النار 129

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