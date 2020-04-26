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تعرف على مواعيد عرض مسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبري

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

حققت الحلقة الأولى لمسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبري، نجاحًا كبيرًا واحتلت مركزًا متقدمًا على تريند موقع "تويتر"

يعرض مسلسل "فرصة تانية" على 3 قنوات طوال أيام شهر رمضان، فيعرض على قناة Cbc في تمام الساعة الخامسة، على قناة Dmc في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، وعلى قناة أون في تمام الساعة 11:30.

ويعاد المسلسل على قناة cbc في تمام الساعة الواحدة ظهراً، 12 منتصف الليل، وعلى قناة ON يعاد الساعة 5.15 صباحاً، 10.15 صباحا، وعلى قناة dmc الساعة 6.30 صباحاً.

يشار أن المسلسل بطلولة كل من ياسمين صبري وأحمد مجدي، محمود البزاوى، وإدوارد، وآيتن عامر، وهبة مجدى، ودياب، وإخراج محسن عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم.

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