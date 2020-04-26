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آسر ياسين عن مشاركته في "الاختيار": استمتعت جدا بظهوري مع أمير كرارة
الأحد 26/أبريل/2020 - 12:15 ص
ولاء عبد الناصر
حل النجم آسر ياسين، ضيف شرف في الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار"، للنجم أمير كرارة، الذي يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسى، وجسد محمد رجب دور ضابط شرطة وهو صديق أحمد المنسي.
وغرد أسر ياسين، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بصورة ظهر فيها مع الفنان أمير كرارة.
وعلق قائلًا: "استمتعت جداً في ظهوري كضيف شرف في مسلسل الاختيار بطولة أخويا أمير كرارة، وإخراج المتميز بيتر ميمي".
يشار إلى أن مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي
ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون
وتعرض قناة ON مسلسل الاختيار فى الـ 9 مساء ، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل علىON دراما.
يشار إلى أن مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي
ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون
وتعرض قناة ON مسلسل الاختيار فى الـ 9 مساء ، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل علىON دراما.