Advertisements

آسر ياسين عن مشاركته في "الاختيار": استمتعت جدا بظهوري مع أمير كرارة

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:15 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

حل النجم آسر ياسين، ضيف شرف في الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار"، للنجم أمير كرارة، الذي يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسى، وجسد محمد رجب دور ضابط شرطة وهو صديق أحمد المنسي.

وغرد أسر ياسين، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بصورة ظهر فيها مع الفنان أمير كرارة.

وعلق قائلًا: "‏استمتعت جداً في ظهوري كضيف شرف في مسلسل الاختيار بطولة أخويا أمير كرارة، وإخراج المتميز بيتر ميمي".

يشار إلى أن مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎

وتعرض قناة ON مسلسل الاختيار فى الـ 9 مساء ، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل علىON دراما.


أخبار تهمك

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

منذ حوالي 8 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تزف "بشرى سارة" بشأن 80% من المصابين (فيديو)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

أول إجراء من 'الأعلى للإعلام' ضد إعلان قوطونيل

منذ حوالي 6 ساعات

المفتي يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام.. ومناشدة بشأن موعد إخراجها

منذ حوالي 12 ساعة

ابنة الشهيد اللواح تكشف تفاصيل جديدة عن وفاة والدها

منذ ثلث ساعة

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

منذ حوالي 13 ساعة

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

منذ ساعتين

الأهلي يسخر من الزمالك بسبب معلول

منذ أقل من ساعتين

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ حوالي 16 ساعة

أول رد من الأهلى على ظهور معلول في برنامج "رامز جنون رسمي"

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم يكشف حقيقة إجراء اختبارات قدرات بدلا من امتحانات الثانوية

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:38 م

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

09:22 م

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

06:50 م

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

08:14 م

لجنة مكافحة كورونا تزف "بشرى سارة" بشأن 80% من المصابين (فيديو)

10:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة