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عاجل| مفاجأة.. صافيناز ترتدي الحجاب (صورة)

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:43 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للراقصة الاستعراضية صافيناز، ظهرت خلالها وهي ترتدي الحجاب بمناسبة شهر رمضان.

وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتركوا تعليقات إيجابية.

في سياق منفصل اتهمت صافيناز، من قبل جهاز الرقابة على المصنفات بالفسق والفجور بسبب لباسها الخاص بالرقص وحتى قيل إنها هربت من مصر، الا أنها قررت ان تنفي كل هذه الاخبار، وقالت إنها تحترم القانون وقواعد الراقص الشرقي، ودائما ترتدي بدلة الرقص تباعا لهذه القوانين، مرتدية شورت، وما حدث في الفيديو الشهير في الحفلة الأخيرة في الساحل الشمالي، ليس من شأنها فهي لم ترقص بلباس البحر (مايوه)، ولكن أحد رواد الشواطئ هو من فعل ذلك.

وكانت بداية الراقصة صافيناز هو رقص الباليه، ثم اتجهت بعدها إلى الرقص الشرقي بسبب حبها للأغاني العربية، وظهرت في بعض الأغاني المصورة التي كانت تنتجها قناة “دلع”، لكنها حازت على شهرة غير عادية بعد ظهورها وهى ترقص في أغنية فيلم “القشاش” الذي عرض تزامن مع عيد الأضحى في عام 2013.

وبعد هذا الفيلم أنهالت على صافيناز الكثير من الأعمال الفينة 13 عمل فني من بينهم أعمال درامية وأفلام، وترصد لكم جريدة “بلدنا اليوم” تلك الأعمال الفنية وهما: “أبو البنات، 30 يوم في العز، عيال حريفة، حياتي مبهدلة، عمر وسلوى، صاحب السعادة، عنتر وبيسه، سالم أبو أخته، القشاش، البرنسيسة، أمان ياصاحبي، أنت حبيبي وبس، أحلى مسا.


عاجل| مفاجأة.. صافيناز ترتدي الحجاب (صورة)
عاجل| مفاجأة.. صافيناز ترتدي الحجاب (صورة)

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