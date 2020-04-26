عبد الباسط حمودة يكشف سبب ضرب توفيق الدقن له في الشارع وسبب طلاقه لزوجته الثانية

كشف المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة أنه قام بالزواج مرتين.

وتحدث عبد الباسط حمودة أثناء حلوله ضيفًا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي أنه تزوج مرتين، واستمرت الزوجة الثانية على ذمته لمدة سبع سنوات، لكن عندما علمت زوجته أم أولاده بذلك الخبر شعرت بالغضب تجاهه، لكنه قام بطلاق زوجته الأولى بعدما شعر بالخطأ في حق زوجته أم أبنائه، وأوضح أنه طلقها بسبب غيرتها الزائدة عليه ولرغبتها في عدم رؤيته لأولاده.

كما روى عن سبب ضرب خاله توفيق الدقن له في الشارع ، حيث قال أنه دعاه للغناء في حفلة عيد ميلاد رانيا فريد شوقي لكنه امتنع عن الحضور، لأنه كان لديه عملاً في ذلك اليوم،وعندما قابله في اليوم التالي له قام بضربه، حيث قال :"تاني يوم قابلني في الشارع لقيت الأقلام نازلة عليا".