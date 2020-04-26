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لجنة المسابقات: وضعنا سيناريو لإمكانية عودة الدوري.. وعدد المباريات المتبقية يسبب أزمة كبيرة

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:11 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
علي نبوي
قال حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إنه وضع سيناريو نظري لإمكانية استئناف مسابقة الدوري الممتاز عقب انتهاء أزمة كورونا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"علينا إيجاد السيناريوهات حتى نكون جاهزون عندما نحصل على الموافقات من قبل الدولة بأن الأمور أصبحت على ما يرام بخصوص فيروس كورونا".

وتابع :"هناك اختلاف بين بطولات الاتحاد الإفريقي سواء دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية، أما الدوري المصري فيتبقى فيه 149 مباراة وهو عدد رهيب".

وأردف :"الدوري المصري من الدوريات القليلة في العالم التي يتبقى فيها عدد العدد الكبير من المباريات".

وواصل :"وجود هذا الكم من المباريات يصعب من مهمة عودة المباريات، لكن نأمل أن تنتهي هذه الأزمة في الوقت القريب".

وأشار :"أفضل شيء هو عودة الفرق للتدريبات عقب إجازة عيد الفطر المبارك، فأنا من أشد المناصرين لاستكمال مسابقة الدوري".

وأوضح :"اللجنة الخماسية طلبت مني وضع سيناريو بالمباريات وكيفية استكمالها عقب إجازة العيد".

وأشار :"وضعت سيناريو نظري بأن يستأنف الدوري يوم 27 يونيو".

وأكمل :"إذا زادت فترة إعداد الأندية عن 4 أسابيع عقب عيد الفكر المبارك سيكون أمر استكمال الدوري صعب للغاية".

وأتم حديثه :"نحتاج إلى شهرين كاملين دون أي توقفات للانتهاء من خوض باقي مباريات الدوري، لكن علينا أن نتجه أن الأمر ليس بالسهل".

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