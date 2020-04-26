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المهددون بالرحيل عن ميلان في الصيف القادم

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:10 ص
ميلان
ميلان
عبد القادر عرابي



سيكون الصيف القادم منتظراً بشكل كبير بالنسبة لجماهير وعشاق نادي ميلان الإيطالي، والذي سيشهد تغييرات جذرية على مستوى فريق كرة القدم، بالإضافة للجانب الفني والإداري للفريق.


ومن المنتظر قدوم الألماني " رالف رانجنيك " مدير الرياضة بشركة " ريد بول " المالكة لناديي سالزبوج النمساوي ولايبزج الألماني، ليتولى الإشراف على فريق الكرة فنياً وإدارياً.



وبالنظر لفريق كرة القدم، تحاول إدارة الفريق استعادة أمجاد ميلان، الغائب عن المنافسات المحلية والأوروبية منذ وقت بعيد.


وإزاء ذلك، ستضحي إدارة الفريق بالعديد من النجوم خلال الميركاتو القادم، لا سيما بعض الأسماء التي فشلت في ترك بصمة مع الفريق.


ونوضح لكم من خلال التقرير التالي، أبرز الأسماء المرشحة لمغادرة ميلان في الفترة المقبلة.


زلاتان إبراهيموفيتش


انضم صاحب الـ38 عاماً للفريق في يناير الماضي، بعقد يمتد بستة أشهر مع خيار التمديد لعام إضافي.
ومع عدم وضوح الرؤية لمستقبل كرة القدم حالياً، قد تنتهي فترة إبرا مع ميلان عند هذا الحد.




جيانلويجي دوناروما


في حال إصراره على مطالبه المالية للتجديد، قد تضحي إدارة الروسونيري به، حفاظاً على السقف المالي للفريق، والتخلص من صداع وكيل أعماله المثير للجدل دائماً " مينو رايولا ".



سيمون كايير

انضم للنادي معاراً من أتلانتا في الصيف القادم، لكنه لم يقدم إضافة كبيرة، لذلك من المرجح عدم طلب شرائه، خاصة مع سنه الكبيرة (30 عاماً).



لوكاس باكيتا


تعد من أبرز الصفقات الفاشلة لميلان في السنوات الأخيرة، حيث انضم من فلامينجو البرازيلي في يناير من العام الماضي مقابل 38 مليون يورو، لكنه لم يقدم شئ يذكر مع الفريق حتى الآن.



ومن المرجح أن يعود بعد المعارين للفريق في الصيف، ومن ثم يحاول النادي تسويقهم مرة أخرى، مثل البولندي كريستوف بيونتيك المعار لهيرتا برلين، ريكاردو رودريجيز المدافع السويسري المعار لأيندهوفن، والجناح الإسباني سوزو المعار لإشبيلية.

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