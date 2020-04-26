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دراما رمضان 2020.. فتاة في الملجأ تتحدى أحمد وفيق في ''النهاية"

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:25 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

انطلقت منذ قليل أحداث مسلسل "النهاية" والتي شهدت اتحاد الفنانة سهر الصايغ مع الفنان عمرو عبد الجليل ضد الفنان يوسف الشريف.

وشاهد طفل من الأطفال المتواجدين في الملجأ ويقوم الفنان يوسف الشريف بتدريسهم، أخته وهي تقوم برسم الفنان يوسف الشريف ليقل لها "ده قد باباكي".

وترد عليه أخته ريناد أنها تحبه كثيراً وتشعر أنه بالفعل والدها وعوضها عن فقدان أبيها وعائلتها، ثم يشاهدوا المسئول عن الملجأ يحذرهم من قدوم مجموعة من الفئات التي تنتمي للفنان أحمد وفيق اليهم.

وعند مجئ الفنان أحمد وفيق يظل يبحث ورائهم ويسأل عن أسمائهم ويكتشف أن جميع الأطفال في الملجأ أخوات، ويحاول توقيعهم في الفخ ويقل لهم ما هو نظام المدرسة بالعمل، ليسرع المسئول قائلا له أن هذه ليست مدرسة وأنها ملجأ فقط ويلتزمون بجميع الاجراءات التي يعطيها لهم، ثم يوجه الفنان أحمد وفيق حديثه لريناد التي قائلا لها أنها يتيمة وأن والدها قد سرق لترد عليه بتحدي مدافعة عن والدها انه لم يسرق بل أخذ حقه فقط.

ويبدأون في جمع جميع الكتب والأقلام واخفائها حتى لا يشاهدها الفنان أحمد وفيق، ويبدأ بتحذيرهم بعدم التفوه بأنهم يستطيعون القراءة والكتابة.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد.



وفي سياق أخر أشعل البرومو الترويجي لمسلسل "النهاية" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تبين من براعة في تصميمه حتى كاد أن يتشابه مع برومو الأعمال الأجنبية ولا تستطيع التخيل أن هذا العمل مصري وليس أجنبي.

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