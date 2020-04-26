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موعد صلاة الفجر والمغرب في اليوم الثالث من رمضان 1441.. مواقيت الصلاة اليوم السبت 26/4/2020 في محافظات مصر

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:01 ص
الثالث من رمضان
الثالث من رمضان
يكثر البحث إلكترونيا عن موعد صلاة الفجر والمغرب اليوم الأحد 3 رمضان 1441 - 26 إبريل 2020 في جمهورية مصر العربية، وتتغير مواعيد الصلاة بالنسبة لجميع المحافظات بدقائق بين كل محافظة وأخرى، حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، لذلك نستعرض معكم فيما يلي مواقيت الصلاة في عدد من محافظات ومدن جمهورية مصر العربية.

موعد صلاة الفجر والمغرب في اليوم الثالث من رمضان 1441.. مواقيت الصلاة اليوم السبت 26/4/2020 في محافظات مصر

موعد آذان الفجر و المغرب اليوم الأحد 26 إبريل

اليوم الأحد 26 إبريل هو ثالث أيام شهر رمضان الفضيل ويكون موعد آذان الفجر في القاهرة في تمام الساعة ٣:٤٣ ص، بينما يُرفع آذان المغرب في تمام الساعة ٦:٣٠ م بتوقيت القاهرة.

فيما يلي مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية اليوم الأحد 26 إبريل 2020 اليوم الثالث من شهر رمضان الفضيل.

مواقيت الصلاة الأحد 26-4-2020 الموافق 3 رمضان في المحافظات المصرية

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
صلاة الفجر في تمام الساعة 3:43 صباحاً.
صلاة الظهر في تمام الساعة 11:53 صباحاً.
صلاة العصر في تمام الساعة 3:29 مساءاً.
صلاة المغرب في تمام الساعة 6:29 مساءاً.
صلاة العشاء في تمام الساعة 7:52 مساءاً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة
صلاة الفجر في تمام الساعة 3:44 صباحاً.
صلاة الظهر في تمام الساعة 11:52 صباحاً.
صلاة العصر في تمام الساعة 3:28 مساءاً.
صلاة المغرب في تمام الساعة 6:29 مساءاً.
صلاة العشاء في تمام الساعة 7:51 مساءاً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية
صلاة الفجر في تمام الساعة 3:44 صباحاً.
صلاة الظهر في تمام الساعة 11:57 صباحاً.
صلاة العصر في تمام الساعة 3:35 مساءاً.
صلاة المغرب في تمام الساعة 6:35 مساءاً.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:00 مساءاً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمنهور
صلاة الفجر في تمام الساعة 3:43 صباحاً.
صلاة الظهر في تمام الساعة 11:56 صباحاً.
صلاة العصر في تمام الساعة 3:33 مساءاً.
صلاة المغرب في تمام الساعة 6:34 مساءاً.
صلاة العشاء في تمام الساعة 7:57 مساءاً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط
صلاة الفجر في تمام الساعة 3:37 صباحاً.
صلاة الظهر في تمام الساعة 11:50 صباحاً.
صلاة العصر في تمام الساعة 3:29 مساءاً.
صلاة المغرب في تمام الساعة 6:29 مساءاً.
صلاة العشاء في تمام الساعة 7:53 مساءاً.

مواقيت الصلاة في محافظة مرسى مطروح
صلاة الفجر في تمام الساعة 4:8 صباحاً.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:16 صباحاً.
صلاة العصر في تمام الساعة 3:51 مساءاً.
صلاة المغرب في تمام الساعة 6:50 مساءاً.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:13 مساءاً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية
صلاة الفجر في تمام الساعة 3:37 صباحاً.
صلاة الظهر في تمام الساعة 11:49 صباحاً.
صلاة العصر في تمام الساعة 3:26 مساءاً.
صلاة المغرب في تمام الساعة 6:26 مساءاً.
صلاة العشاء في تمام الساعة 7:49 مساءاً.

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
صلاة الفجر في تمام الساعة 3:36 صباحًا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 11:40 صباحًا.
صلاة العصر في تمام الساعة 3:14 مساءً.
صلاة المغرب في تمام الساعة 6:15 مساءً.
صلاة العشاء في تمام الساعة 7:35 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر
صلاة الفجر في تمام الساعة 3:50 صباحاً.
صلاة الظهر في تمام الساعة 11:53 صباحاً.
صلاة العصر في تمام الساعة 3:25 مساءاً.
صلاة المغرب في تمام الساعة 6:26 مساءاً.
صلاة العشاء في تمام الساعة 7:45 مساءاً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان
صلاة الفجر في تمام الساعة 3:49 صباحًا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 11:47 صباحًا.
صلاة العصر في تمام الساعة 3:15 مساءً.
صلاة المغرب في تمام الساعة 6:18 مساءً.
صلاة العشاء في تمام الساعة 7:35 مساءً.


موعد صلاة الفجر والمغرب في اليوم الثالث من رمضان 1441.. مواقيت الصلاة اليوم السبت 26/4/2020 في محافظات مصر

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