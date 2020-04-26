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الزناتي: نسعى لاستكمال الدوري ومن الصعب تحديد البطل في حالة الإلغاء

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:20 ص
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علي نبوي
قال حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إنه يأمل في استكمال مباريات الدوري هذا الموسم.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"أتمنى أن تستكمل مباريات الدوري هذا الموسم، لكن علينا أن لا يتم ترحيل مشكلات هذا الموسم للموسم المقبل".

وتابع :"في حال استكمال الدوري في شهر يوليو سينتهي في شهر أكتوبر وبالتالي فإن الدوري الجديد لن يتم تحديد ميعاد ، وسأكون مشفقا على من سيقود سفينة لجنة المسابقات الموسم المقبل.

وأشار :"في حال إلغاء هذا الموسم فمن وجهة نظري الشخصية نحن لم نصل إلى 50% من عدد المباريات فالبتالي صعب يتم تحديد بطل للدوري".

وأتم حديثه :"تتويج الأهلي بالدوري سيكون أمر طبيعي أنه فارق بعدد كبير من النقاط لكن كيف نتعامل مع أندية الهبوط".

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