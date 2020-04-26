الزناتي: نسعى لاستكمال الدوري ومن الصعب تحديد البطل في حالة الإلغاء

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قال حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إنه يأمل في استكمال مباريات الدوري هذا الموسم.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"أتمنى أن تستكمل مباريات الدوري هذا الموسم، لكن علينا أن لا يتم ترحيل مشكلات هذا الموسم للموسم المقبل".



وتابع :"في حال استكمال الدوري في شهر يوليو سينتهي في شهر أكتوبر وبالتالي فإن الدوري الجديد لن يتم تحديد ميعاد ، وسأكون مشفقا على من سيقود سفينة لجنة المسابقات الموسم المقبل.



وأشار :"في حال إلغاء هذا الموسم فمن وجهة نظري الشخصية نحن لم نصل إلى 50% من عدد المباريات فالبتالي صعب يتم تحديد بطل للدوري".



وأتم حديثه :"تتويج الأهلي بالدوري سيكون أمر طبيعي أنه فارق بعدد كبير من النقاط لكن كيف نتعامل مع أندية الهبوط".