سارة عادل تكشف لـ"الفجر الفني" عن التعليق الذي لفت انتباهها بعد عرض "الاختيار"

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أعربت الفنانة سارة عادل عن سعادتها الشديدة بردود أفعال الناس علي مسلسل "الاختيار"، الذي يتناول فيه قصة البطل أحمد المنسى، وتلعب سارة عادل فيه دور زوجته "منار".





وأشارت في تصريح خاص ل"الفجر الفني"، أنها سعدت جداً عندما رأت هذه الردود الإيجابية من قبل الجمهور، وعن أبرز التعليقات التى لافتت انتباهه قالت"شوفت واحد كاتب حلقتين كمان وهعلق علم مصر في البلكونة وفرحت جدا أن المسلسل لمس قلوب المصريين".





يذكر أن مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي



ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎



وتعرض قناة ON مسلسل الاختيار فى الـ 9 مساء ، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل علىON دراما.