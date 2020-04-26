Advertisements

نبيلة عبيد تتصدر مطلوبة على جوجل والسبب "سكر زيادة"

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:35 ص
بوابة الفجر
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
تصدرت الفنانة نبيلة عبيد، محرك بحث جوجل في مصر اليوم، بعد عرض الحلقة الأولي والثانية من مسلسلها الرمضاني "سكر زيادة"، والتي تشاركها في بطولته الفنانة نادية الجندي.

موعد عرض مسلسل سكر زيادة
يعرض مسلسل "سكر زيادة" على شاشة قناة MBC مصر، كل يوم خلال شهر رمضان المبارك، في الساعة 8:30 مساءً، والإعادة في الساعة 3:00 بعد منتصف الليل، وأيضًا في الساعة 3:00 عصر من اليوم التالي.

تردد قناة MBC لمتابعة برنامج مسلسل سكر زيادة
التردد: 11470 أو التردد 12015 أو التردد 11470
الإستقطاب: عمودي v
معدل الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 56
اسم القناة في جدول القنوات: "mbc masr".

فريق عمل مسلسل سكر زيادة
مسلسل سكر زيادة من إخراج وائل إحسان وتأليف أمين جمال، ومن بطولة الفنانة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، ويظهر في المسلسل عدد من الضيوف أبرزهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانة مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وآخرين

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نبيلة عبيد في رمضان نبيلة عبيد نادية الجندي مسلسلات رمضان 2020 مسلسل سكر زيادة سبب تصدر نبيلة عبيد جوجل ترند تردد MBC مصر 2020 MBC مصر

أخبار تهمك

أول رد من الأهلى على ظهور معلول في برنامج "رامز جنون رسمي"

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تزف "بشرى سارة" بشأن 80% من المصابين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التعليم يكشف حقيقة إجراء اختبارات قدرات بدلا من امتحانات الثانوية

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

سارة عادل تكشف لـ"الفجر الفني" عن التعليق الذي لفت انتباهها بعد عرض "الاختيار"

منذ ساعة و 19 دقيقة

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ حوالي 17 ساعة

المفتي يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام.. ومناشدة بشأن موعد إخراجها

منذ حوالي 13 ساعة

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

منذ حوالي 9 ساعات

أول إجراء من 'الأعلى للإعلام' ضد إعلان قوطونيل

منذ حوالي 7 ساعات

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يسخر من الزمالك بسبب معلول

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

منذ حوالي 15 ساعة

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

ماذا قالت نادية الجندى عن نبيلة عبيد بعد تعاونهما في "سكر زيادة"؟

بعد تصريحات نادية الجندي.. نبيلة عبيد مطلوبة على جوجل

لأول مرة.. نبيلة عبيد ونادية الجندي في "سكر زيادة" على "MBC مصر"

نادية الجندي تروج لـ"سكر زيادة" ببوستر المسلسل

لأول مرة.. صادق الصباح يكشف سر استعاناته بضيوف شرف أكثر من العادة في "سكر زيادة"

القائمة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان 2020 على "MBC مصر"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:38 م

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

09:22 م

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

06:50 م

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

08:14 م

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة