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نبيلة عبيد تتصدر مطلوبة على جوجل والسبب "سكر زيادة"
الأحد 26/أبريل/2020 - 12:35 ص
نبيلة عبيد
تصدرت الفنانة نبيلة عبيد، محرك بحث جوجل في مصر اليوم، بعد عرض الحلقة الأولي والثانية من مسلسلها الرمضاني "سكر زيادة"، والتي تشاركها في بطولته الفنانة نادية الجندي.
موعد عرض مسلسل سكر زيادة
يعرض مسلسل "سكر زيادة" على شاشة قناة MBC مصر، كل يوم خلال شهر رمضان المبارك، في الساعة 8:30 مساءً، والإعادة في الساعة 3:00 بعد منتصف الليل، وأيضًا في الساعة 3:00 عصر من اليوم التالي.
مسلسل سكر زيادة من إخراج وائل إحسان وتأليف أمين جمال، ومن بطولة الفنانة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، ويظهر في المسلسل عدد من الضيوف أبرزهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانة مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وآخرين
موعد عرض مسلسل سكر زيادة
يعرض مسلسل "سكر زيادة" على شاشة قناة MBC مصر، كل يوم خلال شهر رمضان المبارك، في الساعة 8:30 مساءً، والإعادة في الساعة 3:00 بعد منتصف الليل، وأيضًا في الساعة 3:00 عصر من اليوم التالي.
تردد قناة MBC لمتابعة برنامج مسلسل سكر زيادة
التردد: 11470 أو التردد 12015 أو التردد 11470
الإستقطاب: عمودي v
معدل الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 56
اسم القناة في جدول القنوات: "mbc masr".
فريق عمل مسلسل سكر زيادة
مسلسل سكر زيادة من إخراج وائل إحسان وتأليف أمين جمال، ومن بطولة الفنانة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، ويظهر في المسلسل عدد من الضيوف أبرزهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانة مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وآخرين
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