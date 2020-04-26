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"اتربطو في الكراسي".. تعرف على أحداث الحلقة 3 من "ولاد إمبابة" (فيديو)

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:06 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق

بثت الحلقة الثالثة من مسلسل ولاد إمبابة، وذلك عبر قناة "النهار دراما"، وينقل لكم الفجر الفني، تحليل الأحداث وأبرز اللقطات للمسلسل، بالإضافة لفيديو البث الخاص بالحلقة.

بعد أن إستعد ولاد إمبابة" الفنان سعد الصغير، والفنان مصطفي أبو سريع، والفنان عمرو رمزي لإحياء الفرح، لم يرضي الجمهور عن آدائهم، وقامو بربط ولاد إمبابة في الكراسي.

وقال مصطفي أبو سريع مستحيل ندخل الحارة، مش هعيش حياتي بطة كدا،" يجاعة أنا لو هضي بقيت حياتي مربوط كدا عادي، بس أهم حاجة برستيجي مش هدخل الحارة كدا.

ويرد" سعد الصغير :" برستيج إية يا جدع أمك تاية وتقول برستيج،ويقاطعهم عمرو رمزي قائلاً :" يبني أنت وهو أنا عندي مشكلة "أنا عاوز أدخل الحمام"

ويعرض "سعد الصغير" فكرة، فيقول :" كانت في فيلم أجنبي، البطل كان قاعد جنب النافورة وقاعدة جنبه البطلة، البطل مسك ايدها هي مسكت ايدة، قرب منها وقزبت منه، ليقاطعه عمرو رمزي، يبني البطل فك نفسة ازاي؟؟؟!!!.


ويشارك في مسلسل "ولاد إمبابة".. بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري..

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