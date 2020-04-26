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خطف يوسف الشريف في ثاني حلقات مسلسل "النهاية"

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:11 ص
يوسف الشريف
يوسف الشريف
روان هيثم

انطلقت منذ قليل أحداث مسلسل "النهاية" والتي شهدت ذهاب الفنان أحمد وفيق الى الملجأ الذي يتواجد فيه الأطفال وشكه في أن الفنان يوسف الشريف يدرس لهم به.

وعند ذهاب الفنان يوسف الشريف، الى الملجأ لتدريس الأطفال كعادته، يجد الأطفال يقفون في الشباك ويحذرونوا بعدم الدخول والذهاب على الفور.

وعندما ينظر الفنان يوسف الشريف ويجد الطائرة من فوقه، ثم عند تحركه يهجم عليه موتسكلان ويكتفونه ويتم اختطافه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد.

وفي سياق أخر أشعل البرومو الترويجي لمسلسل "النهاية" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تبين من براعة في تصميمه حتى كاد أن يتشابه مع برومو الأعمال الأجنبية ولا تستطيع التخيل أن هذا العمل مصري وليس أجنبي.

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