البورصة تعلن موعيد جلسات التداول خلال شهر رمضان بداية من اليوم الأحد 26-4-2020

وأوضحت البورصة المصرية في بيانا لها أن مواعيد جلسة التداول خلال شهررمضان ستمون كما يلي:-

أولاً مواعيد جلسة التداول للسوق الرئيسي وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل): من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 1:30 ظهراً، تسبقها الجلسة الاستكشافية تبدأ في الساعة 9:30 صباحاً.

ثانياً مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير: من الساعة 9:15 صباحاً إلى الساعة 9:30 صباحاً وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9:30 صباحاُ حتى الساعة 9:45 صباحاً.

ثالثاً مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة): يومي الاثنين والأربعاء فقط من كل أسبوع من الساعة 11:30 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهراَ.

رابعاً مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 09:30 صباحاً وحتى الساعة 01:30 ظهراَ.

خامساً مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة والمحفوظة مركزياً (خارج المقصورة) من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 11:30 صباحاً.