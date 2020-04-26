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البورصة تعلن موعيد جلسات التداول خلال شهر رمضان بداية من اليوم الأحد 26-4-2020

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:42 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
الفجر الاقتصادي
أعلنت إدراة البورصة المصرية عن مواعيد عمل التداولات بالبورصة خلال شهر رمضان المعظم، والذي من المقرار أن تبدأ أول أيام  تعاملاته فيه اليوم الأحد26-4-2020.

 

 

 

 

 

وأوضحت البورصة المصرية في بيانا لها  أن مواعيد جلسة التداول خلال شهررمضان  ستمون كما يلي:-

 

أولاً مواعيد جلسة التداول للسوق الرئيسي وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل):  من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 1:30 ظهراً، تسبقها الجلسة الاستكشافية تبدأ في الساعة 9:30 صباحاً.

 

ثانياً مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير: من الساعة 9:15 صباحاً إلى الساعة 9:30 صباحاً وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9:30 صباحاُ حتى الساعة 9:45 صباحاً.

 

ثالثاً  مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة): يومي الاثنين والأربعاء فقط من كل أسبوع من الساعة 11:30 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهراَ.

 

رابعاً مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 09:30 صباحاً وحتى الساعة 01:30 ظهراَ.

 

خامساً  مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة والمحفوظة مركزياً (خارج المقصورة) من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 11:30 صباحاً.

 

سادسأ مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة: من الساعة 1:30 ظهراً وحتى الساعة 2:00 ظهرا.

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موعيد جلسات البورصة في رمضان البورصة

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