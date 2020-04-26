البورصة تعلن موعيد جلسات التداول خلال شهر رمضان بداية من اليوم الأحد 26-4-2020
وأوضحت البورصة المصرية في بيانا لها أن مواعيد جلسة التداول خلال شهررمضان ستمون كما يلي:-
أولاً مواعيد جلسة التداول للسوق الرئيسي وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
(بورصة النيل): من الساعة 10:00 صباحاً إلى
الساعة 1:30 ظهراً، تسبقها الجلسة الاستكشافية تبدأ في الساعة 9:30 صباحاً.
ثانياً مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير: من الساعة 9:15
صباحاً إلى الساعة 9:30 صباحاً وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9:30 صباحاُ حتى
الساعة 9:45 صباحاً.
ثالثاً مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج
المقصورة): يومي الاثنين والأربعاء فقط من كل أسبوع من الساعة 11:30 صباحاً وحتى
الساعة 12:00 ظهراَ.
رابعاً مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج
المقصورة) من الساعة 09:30 صباحاً وحتى الساعة 01:30 ظهراَ.
خامساً مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة والمحفوظة مركزياً (خارج
المقصورة) من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 11:30 صباحاً.
سادسأ مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة: من الساعة 1:30 ظهراً وحتى الساعة 2:00 ظهرا.
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