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أسعار الذهب اليوم الأحد 26-4-2020 في محلات الصاغة بمصر

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:02 ص
أسعار الذهب اليوم الأحد 26-4-2020
أسعار الذهب اليوم الأحد 26-4-2020
الفجر الاقتصادي
استقرت أسعار الذهب في أسواق الذهب المصرية بعد ارتفاعات بلغت 6 جنيهات في سعر الجرام نهاية تعاملات أو أمس الجمعة، على أن تعاود الأسعار تحركتها بداية من اليوم الأسبوع وسط توقعات بارتفاعها نتيجة أزمة كورونا.

أسعار الذهب اليوم الأحد 26-4-2020 :

 سجل عيار 21 قيراط نحو755 جنيه للجرام.
 بلغ سعر عيار 18 قيراط إلى 650 جنيه للجرام
 سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 860 جنيه
استقر سعر الجنيه الذهب عند مستويات 6000 جنيه.

انخفاض مبيعات الذهب 70% بسب كورونا:

كشف ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤن صناعة  الذهب،أن قررات مجلس الوزراء بتقليل ساعات الحظر قد تساعد في تحريك مبيعات الذهب والتى تشهد ركودا تاما منذ أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن تأثير القرار سيبدء بداية من الأسبوع القادم أثاره على أسواق الصاغة.

 

 

واضاف " فرج" لـ الفجر، أن التاثيرات السلبية على الاقتصاد من أزمة كورونا دفعت إلى هبوط مبيعات الذهب بنسبة تتراوح بين 60% إلى 70% خلال الفترة الماضي.

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