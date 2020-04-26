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أسعار الذهب اليوم الأحد 26-4-2020 في محلات الصاغة بمصر
الأحد 26/أبريل/2020 - 01:02 ص
الفجر الاقتصادي
استقرت أسعار الذهب في أسواق الذهب المصرية بعد ارتفاعات بلغت 6 جنيهات في سعر الجرام نهاية تعاملات أو أمس الجمعة، على أن تعاود الأسعار تحركتها بداية من اليوم الأسبوع وسط توقعات بارتفاعها نتيجة أزمة كورونا.
أسعار الذهب اليوم الأحد 26-4-2020 :
سجل عيار 21 قيراط نحو755 جنيه للجرام.
بلغ سعر عيار 18 قيراط إلى 650 جنيه للجرام
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 860 جنيه
استقر سعر الجنيه الذهب عند مستويات 6000 جنيه.
انخفاض مبيعات الذهب 70% بسب كورونا:
كشف ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤن صناعة الذهب،أن قررات مجلس الوزراء بتقليل ساعات الحظر قد تساعد في تحريك مبيعات الذهب والتى تشهد ركودا تاما منذ أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن تأثير القرار سيبدء بداية من الأسبوع القادم أثاره على أسواق الصاغة.
واضاف " فرج" لـ الفجر، أن التاثيرات السلبية على الاقتصاد من أزمة كورونا دفعت إلى هبوط مبيعات الذهب بنسبة تتراوح بين 60% إلى 70% خلال الفترة الماضي.
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