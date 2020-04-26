أسعار الذهب اليوم الأحد 26-4-2020 في محلات الصاغة بمصر





سجل عيار 21 قيراط نحو755 جنيه للجرام.

بلغ سعر عيار 18 قيراط إلى 650 جنيه للجرام

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 860 جنيه

استقر سعر الجنيه الذهب عند مستويات 6000 جنيه.





انخفاض مبيعات الذهب 70% بسب كورونا:





كشف ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤن صناعة الذهب، أن قررات مجلس الوزراء بتقليل ساعات الحظر قد تساعد في تحريك مبيعات الذهب والتى تشهد ركودا تاما منذ أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن تأثير القرار سيبدء بداية من الأسبوع القادم أثاره على أسواق الصاغة.