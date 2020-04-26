أمريكا تسجل 30 حالة تسمم بعد اقتراح ترامب بحقن مرضى "كوفيد 19" بالمطهرات للقضاء على كورونا

أبلغ موقع فوكس نيوز الأمريكي، والمؤيد لـ "دونالد ترامب" ، بأن بعض مراكز مكافحة السموم أعلنت عن ارتفاع ملحوظ في المكالمات للاستفسار عن اقتراح الرئيس، بأن حقن المطهرات قد يساعد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا".





وذكرت صحيفة ديلي نيوز أيضًا أن مركز مكافحة السموم في مدينة نيويورك شهد 30 حالة تسمم بسبب مادة اللايسول والمبيض والمنظفات الأخرى، وذلك في غضون 18 ساعة بعد اقتراح ترامب" بأنه يمكن استخدام منتجات التنظيف لعلاج الفيروس التاجي.





وتلقت وكالة إدارة الطوارئ في ولاية ماريلاند، أكثر من 100 مكالمة للاستفسار عن اقتراح الرئيس، مما دفع إدارة الطوارئ في ولاية واشنطن لإصدار بيانًا عامًا لتوعية الناس بعدم "شرب المبيض" أو "حقن المطهر".



وقد أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول امكانية حقن الجسم بمواد معقمة، لمحاربة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، استغراباً واسعاً بل وأثارت ذهول الخبراء و قلق الأطباء الطبيين حول العالم،





يذكر أن تصريحات دونالد ترامب دفعت شركة شركة ريكيت بينكيزر، الشركة الأم لـ Lysol و Dettol، إلى إصدار بيانًا يوم الجمعة لتوعية المواطنين بأنه "لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف أن يتم إدخال منتجاتنا المطهرة إلى جسم الإنسان (عن طريق الحقن أو الابتلاع أو أي طريق آخر)".



