إيناس الدغيدي لـ عبد الباسط حمودة: إنت عجزت ويدوبك تعتزل.. والأخير ينفعل: لسه قدامي 30 سنة (فيديو)





واشار إلى أنه عندما قابله في اليوم التالي قام بضربه، حيث قال : "تاني يوم قابلني في الشارع لقيت الأقلام نازلة عليا".

قالت المخرجة إيناس الدغيدي، للفنان عبد الباسط حمودة، إنت عجزت ويدوبك تعتزل وأنت في عزك.رد عبد الباسط حمودة، على إيناس الدغيدي، خلال لقائه في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" عبر شاشة القاهرة والناس": "لا أنا لسه قدامي 30 سنة ومش هبطل أغاني، لافتًا إلى أنه يبلغ من العمر 55 عاما.كما روى عن سبب ضرب خاله توفيق الدقن له في الشارع، حيث قال أنه دعاه للغناء في حفلة عيد ميلاد رانيا فريد شوقي لكنه امتنع عن الحضور، لأنه كان لديه عملاً في ذلك اليوم.