بعد تأكده من عدم مقتل زوجته.. حسن الرداد يبدأ طريق البحث عنها



بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "شاهد عيان " بحوار دار بين "عمر" الذي يجسد دوره الفنان حسن الرداد لصديقه "راجح" الذي يجسد دوره الفنان وليد فواز، عن شكوكه في عدم اقتناعه بمقتل زوجته ندى وحرق جثتها، وأنه أصبح يشك في الجميع.



ويوضح "عمر" له أن السبب في إخبار أهل ندى بوفاتها، حتى يتأكد خاطفها أنهم اقتنعوا بمقتلها، وبعدها يبدأ في البحث عن أي خيط يمكنه الوصول للحقيقة، كما يقيم عزاء لزوجته.



وتفوق خديجة ابنة عمر من الإغماء الذي تعرضت له في الحلقة الماضية، وتخبرهم الطبيبة أنها حالتها هذه تحدث بسبب عدم احساسها بالأمان، فيطلب عمر من خالتها "ليلى" أن تأخذها لديها مع أبنائها، لأنه لن يستطيع الاهتمام بها في هذه الظروف.



وفي سياق متصل تدور أحداث مسلسل "شاهد عيان" في اطار من الأكشن حول شخصية ظابط يتعرض للعديد من المشكلات.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من هنا شيحة، محمد لطفي، بسمة، وليد فواز، ريم عبد القادر، إنتاج ممدوح شاهين، إخراج محمد حماقي، تأليف أحمد مجدي.















انطلقت منذ قليل ثاني حلقات مسلسل "شاهد عيان" على شبكة تلفزيون النهار للنجم حسن الرداد الذي يشارك به في المارثون الرمضاني الجاري.