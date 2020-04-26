إعلامية إماراتية: مصر بوصلة العرب وفخورون بجيشها.. و"الاختيار" عبقرى

أشادت الكاتبة الإماراتية مريم الكعبي، بمسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، الذى يقدم شخصية الشهيد أحمد المنسي في عمل درامي يوثق حياة البطل في التاريخ، ويعرض قناة ON.





وقالت "الكعبي"، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، إن المسلسل كان مفاجئة بكل المقاييس وخاصة من ناحية توثيق البطولات المصرية وتناوله الفني الرائع والمبهر للأحداث، مضيفة:" لم أر في العالم كله امرأة تتحدث مثلما كانت زوجة المنسي تتحدث إليه.. وعبقرية العمل أن من يقدمه قارئ للواقع بشكل كبير ويقدمه بطريقة احترافية





وذكرت أن مسلسل الاختيار أفسد محاولات 10 سنوات من الجزيرة لتخريب الهوية المصرية، مستطردة: "مصر بوصلة الوطن العربي في الثقافة والفن والأدب، وكل مواطن عربي يشعر بالفخر تجاه الجيش الوطني المصري".





وقال خالد أبو بكر للإعلامية الإماراتية: "أشعر إن فيكي حتة مصري من كتر كتاباتك وحبك لمصر"، لتؤكد الأخيرة حبها وعشقها الكبير لمصر وشعبها.





وأوضحت الكعبي، أن هناك توجه جديد لإعادة صناعة الصور الذهنية وتنقيتها من كل التشويه الذى عمد الإخوان والإعلام القطري تصديره للعالم العربي، مستطردة: "الإعلام الإخوانى شوه الفكر والقناعات العربية على مدار عقود ماضية".





وفي وقت سابق، قال صالح الصالحى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار التى عرضت فى أول أيام رمضان حققت أعلى نسب مشاهدة، مضيفا أن مثل هذه المسلسلات من الأعمال التى نحتاجها فى هذه الأيام والتى خلت منها الساحة الدرامية خلال الأعوام الماضية.





وأضاف أن المشاهد المصرى يحتاج إلى مثل هذه الأعمال التى تتبنى بطولات تمت على أرض الواقع والتى تتناول تضحيات الشهداء الذين استشهدوا فى سبيل الدفاع عن الوطن وتمجد القيم لدى الشباب.





ونوه، إلى أن لجان الرصد بالمجلس رصدت تفاعل المصريين مع مسلسل الاختيار الذى حقق نسب مشاهدة عالية مما يؤكد أن المشاهد المصرى واعى، ويحتاج إلى مثل هذه الأعمال التى تتناول قصص تعبر عن الواقع.





يذكر أن الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، الذى يعرض علي شاشة قناة‎ ON قد بدأت، بمشهد ‏القبض على الإرهابى هشام عشماوى - أحمد العوضى ووصوله إلى مطار القاهرة فى قبضة الأمن ‏المصرى قادما من ليبيا، والذى ظهر من خلال تلك المشهد النجم محمد رجب فى دور أحد الضباط المشاركين ‏فى القبض على عشماوى‎.‎



