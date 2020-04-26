Ramadan 2020 | دعاء ثالث أيام شهر رمضان 1441

يوافق اليوم الأحد 26 إبريل 2020، اليوم الثالث من شهر رمضان الفضيل، في أغلب الدول الإسلامية، وفي أطار حرص بوابة الفجر الإليكترونية، ننشر لكم دعاء اليوم الثالث من شهر رمضان 1441 - 2020، ويقوم المسلمون بالتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل ليرفع عناء البلاء والوباء.





شهر رمضان 1441 - 2020

بدأ شهر رمضان هذا العام مع غير مألوفة بسبب فيروس كورونا الذي أجتاح معظم دول العالم وتسبب في وفات الآلاف من الأشخاص لذا يحرص المسلمون على الإكثار من الدعاء، لينجينا الله من هذا البلاء، فيناجي العبد ربه سائلًا إياه أن يمنحه من فضله، ويدفع عنه كل شر.





شروط الدعاء

- يجب أن لا يستعجل المسلم في الدعاء.

- حسن الظن في الله عند الدعاء ويطلب من الله ما يريد هو يعلم أنه اذا كان فيه خير سينوله الله ما طلب.





دعاء اليوم الثالث في شهر رمضان

- اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الذِّهْنَ وَ التَّنْبِيهَ، وَ أَبْعِدْنِي مِنَ السَّفَاهَةِ وَ التَّمْوِيهِ، وَ اجْعَلْ لِي نَصِيبًا فِي كُلِّ خَيْرٍ أُنْزِلَ فِيهِ، بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ





فضل دعاء اليوم الثالث من رمضان

من دعا به بني الله تعالي له بيت في الجنة بها 70 ألف غرفة من نور ساطع، وفي كل غرفة ألف سرير، وعلي كل سرير حورية، يدخل عليه كل ألف ملك بالهدايا من عند الله تعالي.