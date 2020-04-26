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نجلة أحمد اللواح: فخورة بمسيرة والدى وحربه باسم الإنسانية

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:52 ص
نجلة اللواح ووالدها
نجلة اللواح ووالدها
هدى عبدالرازق
كشفت إسراء اللواح ابنة الطبيب أحمد اللواح، تفاصيل خروجها من مستشفى أبو خليفة للحجر الصحي بالإسماعيلية، بعد 26 يوما من دخولها الحجر الصحي، مشيرة إلى أنها أجرت 10 عينات كورونا، وجاءت أول 8 عينيات إيجابية، ثم التاسعة والعاشرة سلبيتين.

وقالت "اللواح" خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، إنها ذهبت لمستشفى العزل وكانت تعانى كحة شديدة وارتفاع في درجات الحرارة وضيق في التنفس"، مشيرة إلى أنها ستقضى 14 يومًا حجر في المنزل منذ اليوم.

وواصلت نجلة: "كنت فخورة بدعاء المصريين وترحمهم على والدى وحزينة لرحيله.. لقد استشهد في حربه باسم الإنسانية".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1450 حالة، من ضمنهم الـ 1114 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، السبت، هو 4319 حالة من ضمنهم 1114 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و307 حالات وفاة.

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعين أمس، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، الأول مع الأطقم الطبية بـ5 مسشتفيات عزل وهي: "أبو خليفة، العجمي، 15 مايو، العجوزة، ومستشفى النجيلة"، والثاني مع وكلاء وزارة الصحة بمحافظات الجمهورية؛ وذلك للاطمئنان على توافر كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى، وتوافر عدد كافٍ من القوى البشرية العاملة، بالإضافة إلى توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والوقائية، كما اطمأنت الوزيرة على الحالة الصحية للحالات المتواجدة بنزل الشباب والفنادق والمدن الجامعية من الحالات البسيطة إكلينيكيا والحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج، حيث تتم متابعتهم لحين تحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية وتمام شفائهم.

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