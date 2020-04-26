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البنك المركزي يعلن أسعار بيع وشراء الدولار اليوم الأحد 25-4-2020

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:08 ص
أسعار بيع وشراء الدولار بالبنك المركزي
أسعار بيع وشراء الدولار بالبنك المركزي
الفجر الاقتصادي

 حافظ أسعار الدولار مقابل الجنيه على استقرارها خلال  التعاملات الصباحية اليوم الأحد 26-4-2020، ومنذ بدء أزمة كورونا والتى أثرت على أسعار العديد من العملات حول العالم إلا أن العملة المحلية بقت مستقرة بفضل الاقتصاد المصري القوي الذي اصبح قادر على تحمل الأزمات.

 

اسعار الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد 26-4-2020 :

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي خلال تعاملات اليوم الأحد 26-4-2020  عند مستويات 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

 

 

وفي باقي البنوك جائت أسعار الدولار مستقرة ايضا، حيث سجل   بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والبركة نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، وبلغ سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.72 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

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