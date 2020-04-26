صراع بعد حادث ابنة هشام وملك.. وبتر ساق ميدو عادل.. ملخص الحلقة الثانية من"ليالينا 80"

















تبدأ الحلقة الثانية من مسلسل "ليالينا 80" إنقاذ "هشام" إياد نصار، أخيه "جلال" خالد الصاوي، من حادث حريق في منزله، والذي يتفاجأ بإصابته بالزهايمر، وتأخر حالته، ويبقى معه حتى الإطمئنان عليه.ويتلقى "هشام" أثناء تواجده مع أخيه "جلال" إتصال هاتفي يبلغه بحادث ابنته "جميلة" رنا رئيس، وفي الجانب الآخر تأتي "رقية" صابرين، والدة ميدو عادل،إلى المستشفى للإطمئنان عليه بعد علمها بالحادث هي وشقيقته، فى حالة غضب شديد وصدمة، من الأخبار التى سمعتها عن الحادثة، وتدخل فى حالة انهيار.وتطلب الأم "رقية" رؤية نجلها، ويستيقظ بعد الحادث ليتفاجأ ببتر ساقه، ويدخل في حالة هستيرية ويطلب الطبيب المعالج له بإعطائه بعض المهدئات، وتراه والدته في ذلك الحال يغمى عليها وتسقط على الأرض.وتذهب "ملك" غادة عادل، للإطمئنان على ابنتها "جميلة" وتجدها في حالة غيبوبة، ولم تستجب إلى ندائتها، وتدخل الممرضة وتطلب منها الخروج حتى تنتهي جلسة الإفاقة.وتنتهي الحلقة في مشادة كلامية بين غادة عادل، وصابرين، بسبب الحادث، وتصر كل أم على حبس الطرف الآخر.مسلسل "ليالينا 80" بطولة غادة عادل، إياد نصار، صابرين، خالد الصاوي، ميدو عادل، محمد الشقنقيري، نورهان، تأليف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج أحمد صالح.