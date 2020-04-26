مكسيم خليل يفاجئ ماغي بو غصن ويخبرها أن الطفل الذي دهسته لم يمت

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انطلقت منذ قليل ثاني حلقات مسلسل "أولاد آدم" بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن وذلك عبر محطة الـ MTV اللبنانية.



وبدأت أحداث الحلقة بظهور الفنانة ماغي بوغصن وهي ترتدي ملابس باللون الأسود حدادًا على روح الطفل الذي دهسته بسيارتها، وعندما يسألها زوجها والذي يجسد دوره مكسيم خليل عن سر هذه الملابس، قالت له إنها حزينة على وفاة الطفل.



وفاجأها زوجها بأن الطفل لم يمت وأنه أخبرها بذلك بالخطأ لأنه كان يقع تحت تأثير الخمور، لتصمم بعدها ماغي بأن تذهب معه لزيارته بالمستشفى.



يذكر أن مسلسل "أولاد أدم" من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن والممثل السوري مكسيم خليل، الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، والممثل السوري قيس الشيخ نجيب.