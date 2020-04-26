"الهجرة" عن إعادة العالقين: مصر متقدرش تقفل بابها أمام ولادها

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن جميع الجهات المعنية بالدولة تعمل على إعادة المصريين الراغبين في العودة لوطنهم، والذين يعانون مشاكل في السكن والإقامة وعدم وجود مصدر الدخل، بسبب فيروس كورونا المستجد، مضيفة:" مصر لم تغلق أبوابها أمام ضيوفها.. وبالتالي مصر متقدرش تقفل باباها أمام ولادها".





وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إن الرحلات الجوية للخارج مستمرة لإعادة العالقين، سواء في آسيا أو الولايات المتحدة الامريكية أو إفريقيا وأوروبا، وذلك طبقًا لجدول زمنى، بناء على تصاريح السفر للطائرات وخط سير الطيران وأعداد العالقين.





وعن أزمة المصريين العالقين في السودان، قالت إنه تم إعادة ألفى طالب مصري يدرسون في السودان، والحظر يبدأ من 6 صباحا حتى 6 مساءًا، وبالتالي هذا التوقيت ضيق جدًا في الحركة، كما أن المعابر مغلقة الآن، مناشدة الطلاب المصريين بالسودان بتسجيل بياناتهم في السفارة لإعادتهم، مضيفة: " اتعامل مع المواطنين كأنى أم".





وأوضحت أن الدولة تمر بظروف استثنائية لم تحدث من قبل، والدولة تبذل أقصى ما لديها لإعادة العالقين الراغبين في العودة لوطنهم.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1450 حالة، من ضمنهم الـ 1114 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، السبت، هو 4319 حالة من ضمنهم 1114 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و307 حالات وفاة.



