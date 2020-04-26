آيتن عامر تحاول قتل أحمد مجدي في "فرصة ثانية" للنجمة ياسمين صبري





عُرض مسلسل "فرصة تانية" على قناة أون، جمع المشهد الثاني من المسلسل كل من آيتن عامر "ريهام" و أحمد مجدي "زياد" فبعد أن كسر زياد قلب ريهام وتركها في فرحها، إنهارت في المنزل وصارت تكسر كل شئ أمامها، فأخذها والدها أشرف زكي وذهبوا إلى بيت زياد، فأستقبلهم محمود البزاوي والد زياد وقال لهم إزاي تتهجموا على بيوت الناس بهذا الشكل وصارو يتشاجران.نادى والد ريهام على زياد وقال أين يوجد لماذ خائف مني ، فخرج له زياد وقال له لم أخف منك، فذهب إليه والد ريهام وكاد يضربه حتى مسك زياد يده وقال أنا أجبرت على الفرح وأنا غلطان من البداية أنني ذهب، فصُدِمت ريهام وقالت له غلطة!!! فطلقها زياد وإنهارت ريهام وقالت لها أنت تهزر، أرجوك أنا بحبك، تعالى معي للمئذون لن أتركك، حتى طردها زياد، وكانت ستقتله بالسكينه حتى لحقها والدها وأخذها وخرج.يشار إلى أن المسلسل بطلولة كل من ياسمين صبري وأحمد مجدي، محمود البزاوى، وإدوارد، وآيتن عامر، وهبة مجدى، ودياب، وإخراج محسن عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم.