نادين نسيب نجيم ترتدي الحجاب.. وتتصدر تريند جوجل

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شاركت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم محبيها بصورة جديدة لها وظهرت بحجاب لونه أسود وذلك عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر.



وأثارت الصورة حالة من الضجة بين صفوف جمهورها وذلك لأنها مختلفة وجديدة عليها، وحرصت نادين على تهنئة جمهورها من خلالها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وتبين بعد ذلك أن نادين قد التقطت هذه الصورة أثناء تصوير مشاهدها من مسلسل 2020 والذي تم تأجيل عرضه خلال شهر رمضان المبارك بسبب عدم استكمال التصوير بعد تفشي أزمة كورونا.



وعلى الفور، احتلت نادين نجيم قوائم التريند بقائمة الأكثر بحثًا عبر جوجل وذلك بعدما ظهرت بهذا الحجاب.



