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برشلونة يحسم قراره بشأن نجم يوفنتوس

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:34 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولي برشلونة قد قاموا باتخاذ قرارًا بشأن التعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتس نجم خط وسط يوفنتوس.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن على الرغم من تقدير برشلونة الكبير لقدرات النجم البوسني إلا أنه لا يفكر في ضمه لأنه يبلغ من العمر 30 عامًا وأن النادي الكتالوني يبحث عن لاعبين أصغر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيانيتش كان يعيش في الأشهر الماضية أسوأ أوقاته مع يوفنتوس وتداولت الأنباء عن تفكير النادي الإيطالي لأول مرة في التخلي عن النجم البوسني.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن بيانيتش نجم أوليمبيك ليون السابق كان قد إنضم ليوفنتوس في صيف 2016 قادمًا من روما الإيطالي وأنه ساهم بشكل كبير في إنجازات السيدة العجوز في المواسم الأخيرة.

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