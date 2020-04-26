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نجما الأهلي المعارين يقتربان من العودة

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:40 ص
الأهلي
الأهلي
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية أن مسئولي الأهلي أبلغوا ثنائي الفريق محمد شريف المعار إلى إنبي وأكرم توفيق المعار إلى الجونة بالعودة إلى صفوف القلعة الحمراء عقب نهاية الموسم الحالي وذلك بناء على طلب ورؤية السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر. 
وأوضحت التقارير الصحفية أن فايلر طلب عودة أكرم توفيق المعار إلى الجونة تحديدًا أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز سواء في وسط الملعب أو الظهير الأيمن بجانب محمد شريف المعار إلى صفوف إنبي وذلك لتدعيم مركزي الجناحين الأيمن والأيسر.
وأفادت التقارير الصحفية بأن فايلر حرص على متابعة اللاعبين وأنه أبدى إعجابه بهما بشكل كبير بالإضافة إلى قناعته التامة بمستواهما وقدراتهما الفنية العالية.
وكشفت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي حسم موقف اللاعبين الأجانب الذين تمسك باستمرارهم ضمن صفوف الفريق وذلك في حال قرر اتحاد كرة القدم المصري تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري. 
وأفادت التقارير الصحفية بأن المدير الفني السويسري أبلغ إدارة الأهلى أنه في حال تقليص عدد الأجانب لثلاثة فقط فإنه سيتمسك بالثلاثي التونسي علي معلول والمالي أليو ديانج والنيجيري جونيور أجايى وطالب إدارة الأحمر بتسويق الثلاثي الأنجولي جيرالدو والسنغالي أليو بادجى والمغربي وليد أزارو المعار للاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم.
وأكدت التقارير الصحفية أن رينيه فايلر طالب الأهلي بتسويق الثنائي وليد أزارو وجيرالدو في الفترة المقبلة بغض النظر عن قرار اتحاد الكرة وذلك من أجل ضم محترف يجيد اللعب في مركز الجناح.

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