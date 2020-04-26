إقامة عزاء لزوجة حسن الرداد.. و"بسمة" ترتكب جريمة قتل



ودارت أحداث الحلقة الثانية حول قرار "عُمر" والذي يجسد هذه الشخصية الفنان حسن الرداد مع "راجح"، استمرار الانسياق وراء خبر وفاة ندى أمام الجميع، بإتمام الدفن والعزاء، لخداع المختطفين وإقناعهم بابتلاع الطعم من أجل إنقاذها، ويبدأ البحث عن أولى الخيوط في القضية، بينما يتذكر بداية تعرفه وحبه لزوجته أثناء مقابلتها في احدى النوادي اثماء مراقبتها لاحدي المصادر لأنها تعمل صحفية.



وأصبح اختفاء "ندى" لغز "عمر" الخاص، حيث حصل على سجل مكالمات هاتف زوجته المفقودة، لمعرفة تفاصيل بشأنها، ليكتشف حديثها المتكرر مع صديقة تدعى علياء السكري، التي كانت آخر اسم نطقته ندى قبل وفاتها، ليحاول الوصول إليها.



وفي نهاية الحلقة، تعود "بسمة" إلى منزلها وفجأة تنقطع الكهرباء وتدخل لترى ماذا حدث، فترى أختها ندى أمامها ويأتي شخص من خلفها فتقوم بقتله، فتختفى أختها وتظهر ابنتها وهي تصرخ.



وفي سياق متصل تدور أحداث مسلسل "شاهد عيان" في اطار من الأكشن حول شخصية ظابط يتعرض للعديد من المشكلات.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من هنا شيحة، محمد لطفي، بسمة، وليد فواز، ريم عبد القادر، إنتاج ممدوح شاهين، إخراج محمد حماقي، تأليف أحمد مجدي.











انطلقت منذ قليل ثاني حلقات مسلسل "شاهد عيان" على شبكة تلفزيون النهار للنجم حسن الرداد الذي يشارك به في المارثون الرمضاني الجاري.