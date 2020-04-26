محاضر اقتصاديات عن الدراسة السنغافورية بشأن كورونا: لا نعتمد عليها

عقب الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة جامعة مصر، على الدراسة السنغافورية التي تتوقع انتهاء فيروس كورونا بمصر في 20 مايو، مشيرا إلى أن الدراسة أعدت بطريقة إحصائية بسيطة، ولم تعتمد على بيانات وزارة الصحة، ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير.





وأشار "عنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مصر أجرت 90 ألف اختبار لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن، موضحا أن أعداد المصابين التي تعلن عنها وزارة الصحة يوميا يطلق عليها الحالات المشخصة، ولا تعبر تلك الأعداد عن كافة الحالات المصابة في مصر.





وأوضح محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة جامعة مصر، أن معدل الوفاة في مصر 3 حالات لكل مليون، منوها بأن زيادة الحالات المكتشفة مرتبط بزيادة عدد المسحات.



