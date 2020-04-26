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تعرف على خطة السكة الحديد لمواجهة الزحام في شهر رمضان

الأحد 26/أبريل/2020 - 07:18 ص
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
تنفذ وزارة النقل كافة الإجراءات الإحترازية للحد من العدوى بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة أية تداعيات لفيروس كورونا.

وتستعرض بوابة الفجر خطة السكك الحديد لمواجهة الزحام في شهر رمضان المعظم في السطور التالية:

- تركيب أجهزة في محطات المترو بهدف تعقيم أيدي الركاب:
أمر وزير النقل المهندس كامل الوزير، قيادات شركة المترو بعملية تركيب أجهزة في كل محطات المترو بهدف أن يعقم الركاب أيديهم للحد من العدوى بفيروس كورونا وستشمل عملية تركيب الأجهزة في كل محطة بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، ويوجد بها تانك صغير مملوء بالكلور جل حتى يستعمله المواطنين في تعقيم أيديهم وذلك قبل أن يستقلوا مترو الأنفاق وبدأ تركيب بعض الأجهزة بالفعل في محطة الشهداء برمسيس، وبعد فراغ وانتهاء عبوات تانكات الكلور الموجودة في الأجهزة يقوم عاملي المترو بملئها بشكل دائم، وتعتبر هذه الخدمة مجانًا للمواطنين جميعهم ويستخدموا هذه الأجهزة بالضغط على زر موجود بهذه الأجهزة التي يخرج منها الكلور جل لتعقيم أيديهم.

- تشغيل 9 قطارات إضافية وتعديل مواعيد 8 آخرين حتى تتتوافق مع مواعيد الحظر:
أجرت وزارة النقل التعديل الخاص بمواعيد تشغيل قطارات السكة الحديد وذلك حتى تتوافق مع مواعيد الحظر بعد أن تم تعديلها وأصبحت من الساعة 9مساءًا إلى الساعة6 صباحًا مع بداية شهر رمضان المعظم.

وقامت هيئة السكك الحديدية بتشغيل 8 قطارات إضافية على خطوط الإسكندرية أبوقير وقطار إضافي يحمل رقم 1922 الإسكندرية طنطا بالإضافة إلى مد قطار على الوجه البحري يحمل رقم 1921 من القاهرة إلى الإسكندرية إلى جانب مد قطارين يحملان أرقام 1146 1143 وذلك على الوجه القبلي من بني سويف إلى مغاغة والعكس بحسب ما ذكرته وزارة النقل.

كما قامت هيئة السكة الحديدية بتعديل مواعيد 8 قطارات وذلك على الوجه القبلي والوجه البحري حتى تتوافق مع مواعيد الحظر وبما يصب في مصلحة المواطنين الركاب إلى جانب تيسير حركة تنقل المواطنين في شهر رمضان الكريم لضمان أمنهم وسلامتهم، ويبلغ عدد القطارات التي تعمل على جميع الخطوط بالهيئة 716 قطار، كما أوضحت وزارة النقل.

- السكة الحديد تستمر في عمليات التعقيم والتطهير للقطارات والمحطات لمكافحة كورونا:
في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد تواصل هيئة السكة الحديد حملتها الموسعة لعمليات التعقيم والتطهير للقطارات والمحطات كما وجهت العاملين للالتزام بارتداء الكمامات وتعقيم أيديهم لضمان سلامتهم بالإضافة إلى لصق منشورات توعية بالمحطات والقطارات بفيروس كورونا وأعراضه، ويدخل كل هذا في خطة وزارة النقل للإستمرارية في جعل القطارات والمحطات نظيفة.

كما يؤدي عمال النظافة دورهم في تطهير وتعقيم القطارات بمافيها دورات المياه بالإضافة إلى قيامهم بتعليق ملصقات في القطارات والمحطات بهدف توعية المواطنين بفيروس كورونا وأعراضه وطريقة التصرف والتعامل إذا وجدوا راكبا لديه أعراض محتملة للفيروس. 
تعرف على خطة السكة الحديد لمواجهة الزحام في شهر رمضان
تعرف على خطة السكة الحديد لمواجهة الزحام في شهر رمضان
تعرف على خطة السكة الحديد لمواجهة الزحام في شهر رمضان
تعرف على خطة السكة الحديد لمواجهة الزحام في شهر رمضان

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