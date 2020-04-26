ملفوف بورق جرائد.. تعرف على ما حدث لسعد الصغير في و"ولاد إمبابة" لم يتعرفوا عليه

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اذيعت الحلقة الثالثة من مسلسل ولاد إمبابة، ذلك عبر قناة النهار دراما، وينقل لكم الفجر الفني، تحليل الأحداث وأبرز اللقطات للمسلسل، بالإضافة لفيديو البث الخاص بالحلقة.



استكمالاً لباقي أحداث مسلسل النهاية" قام صاحب الشقة التي يعمل بها سعد الصغير نقاش منذ أربعه أشهر والتي لم ينتهي من تشطيبها بعد، ولا حتي أول وش، بلف سعد الصغير ولزقة بلزف كاملا حتي لا يتبقي منة أي آثر، يكشف عن شخصيتة، فذهب سعد متخفيا بالجرايد للحارة، ولم يتعرف علية ولاد إمبابة.



وقام مصطفي أبو سريع بسؤالة أنت مين إحنا مش عارفينك، وسعد الصغير لا يستطيع الكلام لانة مغطي كاملاً بورق الجرايد واللزق، ثم يتم كشف جزء من وجهه ليتعرف عليه ولاد إمبابة، ويصرخ فيهم قائلاً،"أخوكم اتبهدل هاتولي حقي من صاحب البيت، وذهب عمرو رمزي ومصطفي أبو سريع وأعتذرو من صاحب البيت حيث أن سعد أخطأ عندما تباطيء في تشطيب الشقة لصاحب البيت.



ويشارك في مسلسل "ولاد إمبابة".. بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري.



