Advertisements

ملفوف بورق جرائد.. تعرف على ما حدث لسعد الصغير في و"ولاد إمبابة" لم يتعرفوا عليه

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:18 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق

اذيعت الحلقة الثالثة من مسلسل ولاد إمبابة، ذلك عبر قناة النهار دراما، وينقل لكم الفجر الفني، تحليل الأحداث وأبرز اللقطات للمسلسل، بالإضافة لفيديو البث الخاص بالحلقة.

استكمالاً لباقي أحداث مسلسل النهاية" قام صاحب الشقة التي يعمل بها سعد الصغير نقاش منذ أربعه أشهر والتي لم ينتهي من تشطيبها بعد، ولا حتي أول وش، بلف سعد الصغير ولزقة بلزف كاملا حتي لا يتبقي منة أي آثر، يكشف عن شخصيتة، فذهب سعد متخفيا بالجرايد للحارة، ولم يتعرف علية ولاد إمبابة.

وقام مصطفي أبو سريع بسؤالة أنت مين إحنا مش عارفينك، وسعد الصغير لا يستطيع الكلام لانة مغطي كاملاً بورق الجرايد واللزق، ثم يتم كشف جزء من وجهه ليتعرف عليه ولاد إمبابة، ويصرخ فيهم قائلاً،"أخوكم اتبهدل هاتولي حقي من صاحب البيت، وذهب عمرو رمزي ومصطفي أبو سريع وأعتذرو من صاحب البيت حيث أن سعد أخطأ عندما تباطيء في تشطيب الشقة لصاحب البيت.

ويشارك في مسلسل "ولاد إمبابة".. بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري.

أخبار تهمك

وزير التعليم يكشف حقيقة إجراء اختبارات قدرات بدلا من امتحانات الثانوية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن الحظر في المملكة

منذ 13 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا تزف "بشرى سارة" بشأن 80% من المصابين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

المفتي يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام.. ومناشدة بشأن موعد إخراجها

منذ حوالي 15 ساعة

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يسخر من الزمالك بسبب معلول

منذ حوالي 5 ساعات

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

منذ حوالي 5 ساعات

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

منذ حوالي 11 ساعة

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ حوالي 19 ساعة

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

أول إجراء من 'الأعلى للإعلام' ضد إعلان قوطونيل

منذ حوالي 9 ساعات

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

دراسة سنغافورية تكشف أمر مفرح للمصريين بشأن كورونا

منذ ساعة و 20 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:25 ص

عاجل.. السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن الحظر في المملكة

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

10:38 م

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

09:22 م

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

06:50 م

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

08:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة