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دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة الثانية من مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:24 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
عرضت قناة "الحياة" الحلقة الثانية من مسلسل "خيانة عهد" لـ النجمة يسرا، الذي تشارك به في المارثون الرمضاني الحالي.

وبدأت أحداث الحلقة الثانية في مشهد مأثر بين "منعم" والذي يجسد هذه الشخصية الفنان بيومي فؤاد وبين "هشام" ويجسد هذه الشخصية خالد أنور، ينصحه بالبعد عن المخدرات ولكن رد "هشام" بكل قسوة وسخف واستهزاء من "منعم" ثم طلب منه أنه يرحل ويتركه بمفرده.

ولكن بحكم الخبرة والعمر الكبير احتوي "منعم" خالد في أجمل مشاهد الدراما المأثرة بين أب وشاب من عمر اولاده، حيث قال "منعم" لـ "هشام" أنه يحبه أكثر من أبنائه بسبب أنه يحتاجه أكثر من أولاده، وبطيبه التي ظهرت على وجهه في كلامه لجأ "هشام" في الاعتزار له وأنه يسامحه، ثم حكي له بيومي فؤاد حكاية من شبابه عن أول مرة يدخن السجائر ورد فعل والده عندما علم بذالك.

وفي المشهد الثاني دار حوار بين "هشام" وبين خالته "فرح" وتجسد هذه الشخصية حلا شيحة، وتعمل طبيبة نساء وتوليد، إلا أنها محرومة من نعمة الإنجاب في داخل الحلقة الثانية، بعتاب بينهم بسبب ادمان هشام لـ المخدرات.

ووجهت "فرح" اليه اللوم بسبب السير في هذا الاتجاه ووصفته بالأنانية لأنه ناسي أقرب الناس له والمهتمين بيه، ووصفته بـ "العيل الصغير"، ولكن "هشام" وواجها بأنه اعترف بأنه أخطأ ويحتاجهم بجانبه، ووعدها بأنه سيبتعد عن هذا الطريق.

أما المشهد الثالث بين "عهد" و"فرح" في غرفة "هشام" بمحاولتها في جمع ملابسه في شنطة سفر والذهاب به الى مصحة لـ علاجه من الادمان، ودارت خناقة بين هشام ووالدة عهد بسبب رفضة في الذهاب لـ المصحة.

وما كان على الأم "عهد" والتي تجسد هذه الشخصية الفنانة يسرا إلى التعدي عليه بالضرب حتي يطيع أمرها ولكن حدث الغير متوقع بأن "هشام قام بمزيق ملابسه ومن انفعاله فقد وعيه، ثم هدأت عهد لتجد نفسها في أزمة بين انهيار ابنها وفقدانه.

يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" يشارك في بطولة بجانب يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهني، خالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎.

والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.



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