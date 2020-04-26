تعرف على حقيقة تأثير النيكوتين في الحماية من "كورونا"

عقب الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، على ما أثارته دراسة فرنسية بشأن أن المدخنين لن يصابوا بكورونا، وأن النيكوتين قد يكون سلاحا ضد الفيروس، موضحا أنه لا يوجد أي تأكيد على صحة هذه الدراسة، والسلطات الفرنسية لم تصرح بهذه الدراسة.

وأشار "خطاب"، خلال اتصال هاتفي برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن التدخين يحدث في الرئة سدة رئوية مزمنة، منوها بأن الدراسات أوضحت أن من يصابوا بالكورونا وهم يعانون من السدة الرئوية نسبة الوفاة بينهم أكبر 5 أضعاف عن غيرهم.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1450 حالة، من ضمنهم الـ 1114 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، السبت، هو 4319 حالة من ضمنهم 1114 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و307 حالات وفاة.



