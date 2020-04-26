مكسيم خليل يخون ماغي بو غصن ويتجسس عليها.. أبرز أحداث ثاني حلقات أولاد آدم

Advertisements

انطلقت منذ قليل ثاني حلقات مسلسل "أولاد آدم" بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن وذلك عبر محطة الـ MTV اللبنانية.



وبدأت أحداث الحلقة بظهور الفنانة ماغي بوغصن وهي ترتدي ملابس باللون الأسود حدادًا على روح الطفل الذي دهسته بسيارتها، وعندما يسألها زوجها والذي يجسد دوره مكسيم خليل عن سر هذه الملابس، قالت له إنها حزينة على وفاة الطفل.



وفاجأها زوجها بأن الطفل لم يمت وأنه أخبرها بذلك بالخطأ لأنه كان يقع تحت تأثير الخمور، لتصمم بعدها ماغي بأن تذهب معه لزيارته بالمستشفى.



وتتصاعد الأحداث حتى يتلقى غسان ويجسده مكسيم خليل، مكالمة من فتاة ويخبرها بأنه اشتاق لها وسيذهب لمقابلتها، ويخدع زوجته ديما بأنه مشغول ومضطر للذهاب.



وتفاجأ ديما بأن رجل الأعمال التي تحقق في قضيته هو نفسه صاحب المستشفى ويتحدث معها ويطلب منها أن تسجل رقمه لكي يتفق معها بخصوص موضوع ما، ويأمر بأن يتم نقل الطفل إلى غرفة أفضل.



وتخبره ديما بأن كل محاولاته لإرضائها لن تغير شيئًا من مبادئها وأنها سوف تحقق في قضيته لأنها لاتبيع مبدأها.



وتنتهي الحلقة باستعداد ديما وغسان لحضور حفل عشاء عمل خاص بالأخير وعمله كإعلامي ولكن تتلقى ديما اتصالا هاتفيا من شاب غريب يحاول ابتزازها وأخذ أموال منها وتوافق وفي ذات اللحظة يظهر غسان وهو يتجسس عليها.



يذكر أن مسلسل "أولاد أدم" من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن والممثل السوري مكسيم خليل، الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، والممثل السوري قيس الشيخ نجيب.