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دياب يمنع هبه مجدي من رؤية ابنتها في "فرصة ثانية".. تعرف على السبب

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:35 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

ذهب دياب "مدحت" زوج هبه مجدي "مريم" في أحداث الحلقة  الثانية من مسلسل "فرصة تانية" للمستشفى التي تتواجد بها واتصل عليها وقال لها أنا خارج المستشفى ومعي إبنتك، خرجت مريم وجدته، لم تجد إبنتها.

تشاجرت معه وطلب منها الرجوع للمنزل لكي تكون معه ومع إبنتها، لكنها رفضت، طلبت منه الطلاق ولكنه لم يوافقها على هذا القرار، أخبرها بأن أهلها يريدوا تدمير حياتها، وقال لها إذا لم تأتي معي، لم تتمكني من رؤية إبنتك مرة آخرى، تشاجرت معه ثم تركته.

يشار إلى أن المسلسل بطلولة كل من ياسمين صبري وأحمد مجدي، محمود البزاوى، وإدوارد، وآيتن عامر، وهبة مجدى، ودياب، وإخراج محسن عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم.

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