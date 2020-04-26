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الصين تأمر الشركة المالكة لتيك توك TikTok بإزالة إحدى تطبيقاتها لمدة شهر

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:13 ص
بوابة الفجر
أمرت الهيئات التنظيمية الصينية شركة بايت دانس - ByteDance المالكة لتطبيق تيك توك - TikTok، بتعليق تنزيلات تطبيقها المكتبي Feishu workplace، بسبب سماح التطبيق للمستخدمين بالوصول إلى المنشورات من Facebook و Twitter المحظورة في الصين، وفقًا لوكالة بلومبرج الأمريكية.

وذكرت بلومبرج أن الحكومة الصينية أمرت ByteDance بإزالة تطبيق Feishu workplace من متاجر التطبيقات في الصين لمدة شهر لأنها سمحت للمستخدمين بالوصول إلى المنشورات من Facebook و Twitter المحظورة في البلاد. 

قامت شركة بايت دانس - ByteDance، المالكة لتطبيق تيك توك - TikTok، بتطوير Feishu كتطبيق داخلي، ثم قامت بتسويقه للاستخدام التجاري في عام 2019، وتم إطلاق نسخة دولية من التطبيق، تسمى Lark، في أبريل 2019 ولا تزال تعمل في أسواق مثل اليابان و سنغافورة.

أصبح تطبيق Feishu شائع في الصين خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث يواصل الناس العمل من منازلهم. 

وتصف وكالة بلومبرج التطبيق على أنه مزيج من برنامجي Slack و Skype ومحرّر مستندات Google. 

ويتنافس تطبيق Feishu مع DingTalk لـ Alibaba و WeChat من Tencent، حيث بدأ تطبيق WeChat خلال الشهر الماضي في حظر الروابط من Feishu.


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شركة بايت دانس تيك توك الهيئات التنظيمية الصينية twitter TikTok Feishu workplace Facebook ByteDance

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