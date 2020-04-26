لهذا السبب.. مؤمن نور يبكي بشدة في "القمر آخر الدنيا"





بدأ منذ قليل مسلسل "القمر أخر الدنيا"، وينهال الفنان مؤمن نور بالبكاء لفقدان والدته ويخبر زوجته الفنانة ساندي علي بفقدان والدته.وتنصدم الفنانة ساندي علي بفقدان الفنانة سميرة عبد العزيز وتحاول التخفيف عنه حتى يهدأ من الحالة التي يمر بها.وتدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.