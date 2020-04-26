من عامل نظافة لـ "نبطشي" رحلة أوس أوس في "اتنين في الصندوق"







وبدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "اتنين في الصندوق" بمشهد يجمع بين "زيكا" و"شوقا" والفنانة رحاب الجمل الذي تظهر بشخصية راقصة أثناء جمع القمامة من شقتها، وعندما رأتهم بـ ملابس الهمل الجديدة طلبت منهم دخول الشقة، وسرعان ما وافق "زيكا وشوقا".



وعرضت عليهم العمل معها كـ "نبطشية" في الفرقة الخاصة بها، ووافق "زيكا" والذي يجسد هذه الشخصية اوس اوس ولكن رفضت "شوقا" والذي يجسدها حمدي الميرغني، نظراُ لعملهم مع والدهم في جمع القمامة، ولكن "زيكا" يحاول اقناع اخيه بالنهار العمل مع والدهم وفي الليل في الفرقة.



مسلسل "اتنين في الصندوق" يشرف على إخراجه محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، ويجسد بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة أوس أوس، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار، محمود الشرقاوي، ياسر الطوبجي، وغيرهما من الفنانين.



يعرض مسلسل "اتنين في الصندوق" حصريا على قناة "ام بي سي مصر" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء؟.















عرضت اليوم السبت حلقة جديدة من مسلسل "اتنين في الصندوق" الحلقة 5، للنجمين حمدي الميرغني أوس أوس، والذي يعد البطولة المطلقة الأولى لهما في عالم الدراما التليفزيونية في رمضان 2020، حيث شهدت الحلقة العديد من الأحداث والمواقف الكوميدية التي تواجه بطلي العمل.