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لهذا السبب.. حنان يوسف توجه كلمات عنيفة لهدى الأتربي في "القمر أخر الدنيا"

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:59 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
بدأت منذ قليل الحلقة الثانية من مسلسل "القمر أخر الدنيا" وتعود الفنانة هدى الاتربي من عملها في تمام الساعة الثانية فجرا.

وتوبخها والدتها الفنانة حنان يوسف بسبب رجوعها في هذا الوقت المتأخر وتخبرها أنها سوف تخبر أخيها، لترد عليها الفنانة هدى الاتربي أنها لم تتدخل في حياة أخيها حتى يتدخل بحياتها لترد والدتها أن هذا رجل.

ثم توجه لها الفنانة حنان يوسف بعض الكلمات القوية وأنها قامت بزواجها ولكنها لم تحافظ على زوجها وبيتها، لتتأثر الفنانة هدى الأتربي وتقول لها "أنتي بتعايريني يا ماما"، ثم تذهب الى غرفتها وتبكي بشدة.

وتدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.

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