Advertisements

لهذا السبب.. ساندي علي تطلب مقابلة بشرى ضروريا في "القمر أخر الدنيا"

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:07 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
بدأ منذ قليل مسلسل "القمر أخر الدنيا"، لتطلب الفنانة ساندي علي من الفنانة بشرى أن تأتي لها لأن تريدها في موضوع هام.


وتخبرها الفنانة بشرى بأنها ستسافر مع أخواتها جلال وأحمد للبحث عن والدتها، ولكنها تصر على مقابلتها فتوافق الذهاب اليها، وتتصل الفنانة بشرى بأخيها الفنان عمرو عابد الذي يجسد دور جلال، للاعتذار منه وأنها سوف تتأخر.

بعد ذهاب الفنانة بشرى الى الفنانة ساندي علي لمقابلتها تطلب منها الفنانة ساندي علي أن تبحث لزوجها الفنان مؤمن نور لعقد عمل بالخارج، وتخرج لها بعض الأدوية الخاصة بالاكتئاب لما تمر به وعدم امكانها لمقابلة أسرتها وأن زوجها الفنان مؤمن نور يمنعها عن العمل.

وتقول لها الفنانة بشرى أن الحياة في الخارج ليست سهلة، فتقول لها الفنانة ساندي علي أن مشكلتها ليست في الحياة بالخارج بل بعدم حبها لزوجها الفنان هشام اسماعيل الذي يقوم بدور خالد، ثم تعتذر لها الفنانة ساندي على ما قالته وأنه بدون قصد.

وتخبرها الفنانة بشرى أنها سوف تقل لزوجها أن يبحث لعقد عمل لسفر أخيها الفنان مؤمن نور، وتطالبها الفنانة ساندي علي بعدم اخبار زوجها بأنها طلبت منها هذا.

وتدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.

أخبار تهمك

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

منذ حوالي 17 ساعة

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

منذ حوالي 11 ساعة

لجنة مكافحة كورونا تزف "بشرى سارة" بشأن 80% من المصابين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

المفتي يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام.. ومناشدة بشأن موعد إخراجها

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن الحظر في المملكة

منذ 17 دقيقة

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم يكشف حقيقة إجراء اختبارات قدرات بدلا من امتحانات الثانوية

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يسخر من الزمالك بسبب معلول

منذ حوالي 5 ساعات

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أول إجراء من 'الأعلى للإعلام' ضد إعلان قوطونيل

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

دراسة سنغافورية تكشف أمر مفرح للمصريين بشأن كورونا

منذ ساعة و 24 دقيقة

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ حوالي 19 ساعة

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:25 ص

عاجل.. السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن الحظر في المملكة

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

10:38 م

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

09:22 م

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

06:50 م

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

08:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة