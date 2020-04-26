لهذا السبب.. ساندي علي تطلب مقابلة بشرى ضروريا في "القمر أخر الدنيا"

Advertisements

بدأ منذ قليل مسلسل "القمر أخر الدنيا"، لتطلب الفنانة ساندي علي من الفنانة بشرى أن تأتي لها لأن تريدها في موضوع هام.





وتخبرها الفنانة بشرى بأنها ستسافر مع أخواتها جلال وأحمد للبحث عن والدتها، ولكنها تصر على مقابلتها فتوافق الذهاب اليها، وتتصل الفنانة بشرى بأخيها الفنان عمرو عابد الذي يجسد دور جلال، للاعتذار منه وأنها سوف تتأخر.



بعد ذهاب الفنانة بشرى الى الفنانة ساندي علي لمقابلتها تطلب منها الفنانة ساندي علي أن تبحث لزوجها الفنان مؤمن نور لعقد عمل بالخارج، وتخرج لها بعض الأدوية الخاصة بالاكتئاب لما تمر به وعدم امكانها لمقابلة أسرتها وأن زوجها الفنان مؤمن نور يمنعها عن العمل.



وتقول لها الفنانة بشرى أن الحياة في الخارج ليست سهلة، فتقول لها الفنانة ساندي علي أن مشكلتها ليست في الحياة بالخارج بل بعدم حبها لزوجها الفنان هشام اسماعيل الذي يقوم بدور خالد، ثم تعتذر لها الفنانة ساندي على ما قالته وأنه بدون قصد.



وتخبرها الفنانة بشرى أنها سوف تقل لزوجها أن يبحث لعقد عمل لسفر أخيها الفنان مؤمن نور، وتطالبها الفنانة ساندي علي بعدم اخبار زوجها بأنها طلبت منها هذا.



وتدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.