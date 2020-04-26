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تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل 2 في الصندوق fi alsunduq 2 حمدي الميرغني و أوس أوس

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:28 ص
بوابة الفجر
يحظى مسلسل 2 في الصندوق، المذاع عبر قناة mbc مصر فى رمضان 2020، ومن بطولة نجمي مسرح مصر حمدي الميرغني وأوس أوس، بمتابعة كبيرة من محبي النجمين.

في إطار حرص بوابة الفجر الإلكترونية على تزويد قرائها وخاصة متابعين المسلسلات الرمضانية، نقدم لكم تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل 2 في الصندوق.

تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل 2 في الصندوق fi alsunduq 2
شهدت بداية الحلقة الـ 5 من مسلسل 2 في الصندوق رمضان 2020، طلب "شوقة" الذي يجسده حمدي الميرغني من أحد الساكنين للعمارة التي يأخذ منها الزبالة، وهو صحفي، أن يساعده على الوصول لحلمه بالتمثيل.

وتابعت الأحداث بطلب الراقصة سونيا "رحاب الجمل" من زيكا "أوس أوس" و شوقه "حمدي الميرغني"، أن يعملا معها في الكباريه، إلا أن شوقه "حمدي الميرغني" رفض ذلك، وهو ما قابله بخناق مع زيكا "أوس أوس"، الذي أقتنع في الأخير بكلام شقيقه.

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل 2 في الصندوق
وشهدت الحلقة الـ 5 من المسلسل، بدء بغدادي "حجاج عبد العظيم" في وضع أول خطوات ترشيحه للانتخابات، ويدخل في نفس الوقت بجدال مع ابنته "نونه" بسبب عدم موافقتها على الزواج من عريس غني من وجهة نظرة.

ويدخل الصحفي بدير، والذي يجسده تميم عبده في خلافات حادة مع إحدى الدول التي تطلب منه أن يتحدث عنها بشكل جيد، لكنه يرفض ذلك بشكل عنيف، ويطلب من سفير هذه الدولة أن يبتعد عنه تماما.

وتحدث كل من صلاح عبدالله و حجاج عبد العظيم في مؤتمر ترشيحهما للانتخابات الزبالين، حول حلولهم المنتظر تقديمها في حالة نجاح أي منهما في الانتخابات.

نهاية الحلقة الخامسة من مسلسل 2 في الصندوق
وانتهت الأحداث بمعرفة بغدادي "حجاج عبد العظيم" بعلاقة ابنته مع حمدي الميرغني، وهو ما جعله يضربها ويذهب إلى منزل دعوكي "صلاح عبدالله" والذي يحاول إصلاح الأمر إلا أنه يرفض ذلك ويؤكد له أن سيزوجها لنقاش يعمل في الكويت.

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مسلسل 2 في الصندوق صلاح عبدالله حمدي الميرغين حجاج عبدالعظيم بوابة الفجر أوس أوس MBC مصر 2 في الصندوق

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