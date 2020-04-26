شعارات وأغاني في انتخابات رئاسة رابطة عمال النظافة في "اتنين في الصندوق"







وبدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "اتنين في الصندوق" بمشهد انتخابات رئاسة الزبالين بين "الدوعكي" والذي يجسد هذه الشخصية الفنان صلاح عبدالله، وبين " بغدادي" والذي يجسد هذه الشخصية حجاج عبدالعظيم، ويساند كل منهم ابنائهم، وهتف "شوقا" باسم والده في المؤتمر قائلاُ:" دوعكي دوعكي دا ورد وفل دوعكي دا حبيب الكل"، بينما غني "زيكا" قائلاُ:" أنا دوعكي الزبال ايدي كدا والأوفه كدا اشيلها ازاي اشيلها كدا".

وأثناء الحملة الانتخابية أرادت "نونا" حبيبة "شوقا" مقابلته وترك الحملة وذهب معها ولكن حدثت المشكلة اقتحم عليها أخوها ووعلم ما بينها وبين شوقا، وذالك بسبب المشاكل الكبيرة بين العائلتين لأن "نونا" تعد نجلة "بغدادي" عدو والد "شوقا".



مسلسل "اتنين في الصندوق" يشرف على إخراجه محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، ويجسد بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة أوس أوس، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار، محمود الشرقاوي، ياسر الطوبجي، وغيرهما من الفنانين.



يعرض مسلسل "اتنين في الصندوق" حصريا على قناة "ام بي سي مصر" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.











عرضت اليوم السبت حلقة جديدة من مسلسل "اتنين في الصندوق" الحلقة 5، للنجمين حمدي الميرغني أوس أوس، والذي يعد البطولة المطلقة الأولى لهما في عالم الدراما التليفزيونية في رمضان 2020، حيث شهدت الحلقة العديد من الأحداث والمواقف الكوميدية التي تواجه بطلي العمل.