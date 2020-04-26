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عمرو عابد يكشف لهدى الأتربي سبب زواجه من ثراء جبيل في "القمر أخر الدنيا"

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:29 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
بدأ منذ قليل مسلسل "القمر أخر الدنيا"، ويقابل الفنان عمرو عابد الفنانة هدى الأتربي في كافيه ليبدأ بسؤالها عن هل تأتي الى هذا المكان كثيرا لترد عليه أنها تأتي مع صديقتها وتركت العمل فيه لعدم حبها للمكان.

ويبدأ التحدث معها ان كانت سعيدة مع زوجها لتقل له أن زوجها عامر صعب كثيرا، وتسألوا عن علاقته بزوجته وسبب زواجه منها بهذه السرعة، ليقول لها أن بعد زواجها وسفرها الى الغردقة لم يكن يعرف كيفية التصرف.

ولم يجد أمامه سوى زوجته مجدية فقرر الزواج منها، وسألها لماذا سافرت وتزوجت بغيره لتقص له بعض الأحداث التي لم يعلمها ورجعت بالوقت الى مشهد دار بين الفنانة سميرة عبد العزيز وحنان يوسف.

وظهر في هذا المشهد توبيخ الفنانة حنان يوسف للفنانة سميرة عبد العزيز بسبب أن ابنها جلال يتردد مع ابنتها بالخروج كثيرا بدون خطبتهم لتقل لها الفنانة سميرة عبد العزيز أن جلال مازال متخرج من الجامعة.

وتخبرها الفنانة حنان يوسف أن ابنتها متقدم لها مقاول غني وستزوجها منه، وتأخذ الفنانة هدى الأتربي في البكاء، وعند سؤال الفنان عمرو عابد للفنانة هدى الأتربي عن سبب عدم اخبارها بهذه الأشياء تصرخ له بخوفها عليه.

وتدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.

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