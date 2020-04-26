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لهذا السبب.. عبد الباسط حمودة ينهار بالبكاء في "شيخ الحارة والجريئة" (فيديو)

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:32 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

انهار المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، بسبب اشتياقه الشديد لوالدته الراحلة،وذلك أثناء حلوله ضيفًا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي.

وتحدث عبد الباسط حمودة خلال اللقاء أنه كان يتمنى أن يُغني أغنية "راحو الحبايب" بدلاً من أحمد عدوية، وطلبت منه إيناس الدغيدي، غناء مقطع من الأغنية خلال استضافتها له، ولكنها تقوم بسؤاله عن أسماء الحبايب الذين رحلوا ليخبرها أنهم والده والدته واخواته

ثم انهار عبد الباسط حمودة من البكاء ببعدما تذكر والدته، ليخبرها أنه يفتقدها كثيرًا، وتبدأ إيناس في تهدئته بعد ذلك.

وأشار عبد الباسط حمودة أنه قام بتوبيخ الفنان محمد حماقي، في إحدى الفنادق الكبري، لأنه أطال في غنائه وتأخر عن حفلته بسببه،حيث خاطبه قائلًا:" يابني أنت مغنتش بقالك سنة ولا إيه؟.

وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.

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