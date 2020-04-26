لهذا السبب.. مؤمن نور يثور على مدير المدرسة.. وسمير بدير يتدخل

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بدأ منذ قليل مسلسل "القمر أخر الدنيا"، وأثناء تدريس الفنان مؤمن نور للطلبة يأتي له طلب استدعاء من مدير المدرسة ولكنه يرفض الذهاب اليه الا بعد الانتهاء من الحصة أولا.



وبعد الانتهاء من حصته والذهاب الى مكتب المدير، يشب خناقة بينه وبين المدير وذلك بسبب تنزليه للأولاد دون الاطمئنان من وصولهم ويهدده المدير بأنه سوف يحوله للتحقيق.



ويقول له الفنان مؤمن نور أن يفعل ما يريد وانه ليس يعمل عنده، وهنا يأتي الفنان سمير بدير الذي يجسد دور المعلم فتحي ويهدأ من الكلام بينهما، ويأخذ الفنان مؤمن نور ويحاول تهدئته ويخبره بأن الوضع هنا مختلف عن أمريكا.



ويقول له الفنان مؤمن نور أنه يتمنى أن يترك مهنة التدريس وأنها تمثل له ثقل كبير على قلبه.



وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، سمير بدير، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.