Advertisements

عاجل.. السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن الحظر في المملكة

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:25 ص
الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان بن عبدالعزيز
الفجر
أعلنت المملكة العربية السعودية، رفع حظر التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة من اليوم وحتى الأربعاء 20 رمضان.

وذكرت فضائية سكاي نيوز عربية في خبر عاجل، بأن المملكة سوف تبقي على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة في مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها.

وانطلق فيروس كورونا في البداية من الصين، وانتقل منها إلى غالبية دول العالم، ووصل عدد الإصابات إلى حوالي 2 مليون 920 ألف مصاب، وتوفي بسببه أكثر من 203 آلاف.

أما في مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1450 حالة، من ضمنهم الـ 1114 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، السبت، هو 4319 حالة من ضمنهم 1114 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و307 حالات وفاة.

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعين أمس، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، الأول مع الأطقم الطبية بـ5 مسشتفيات عزل وهي: "أبو خليفة، العجمي، 15 مايو، العجوزة، ومستشفى النجيلة"، والثاني مع وكلاء وزارة الصحة بمحافظات الجمهورية؛ وذلك للاطمئنان على توافر كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى، وتوافر عدد كافٍ من القوى البشرية العاملة، بالإضافة إلى توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والوقائية، كما اطمأنت الوزيرة على الحالة الصحية للحالات المتواجدة بنزل الشباب والفنادق والمدن الجامعية من الحالات البسيطة إكلينيكيا والحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج، حيث تتم متابعتهم لحين تحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية وتمام شفائهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منع تجول مستشفيات عزل كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر السعودية الحاله الصحيه أخبار

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يسخر من الزمالك بسبب معلول

منذ حوالي 5 ساعات

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ حوالي 19 ساعة

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

منذ حوالي 5 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تزف "بشرى سارة" بشأن 80% من المصابين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

دراسة سنغافورية تكشف أمر مفرح للمصريين بشأن كورونا

منذ ساعة و 24 دقيقة

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

منذ حوالي 11 ساعة

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

وزير التعليم يكشف حقيقة إجراء اختبارات قدرات بدلا من امتحانات الثانوية

منذ حوالي 7 ساعات

أول إجراء من 'الأعلى للإعلام' ضد إعلان قوطونيل

منذ حوالي 9 ساعات

المفتي يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام.. ومناشدة بشأن موعد إخراجها

منذ حوالي 15 ساعة

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن الحظر في المملكة

منذ 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

شفاء حالتين من كورونا وسلبية 18 آخرين بمستشفى عزل كفر الزيات

الوزراء: الوضع الوبائي في مصر تحت السيطرة.. واستخدمنا 15 مستشفى عزل فقط (فيديو)

بعد تسجيل 13 حالة.. وفيات كورونا في مصر تتجاوز 300

"الهجرة" عن إعادة العالقين: مصر متقدرش تقفل بابها أمام ولادها

دراسة سنغافورية تكشف أمر مفرح للمصريين بشأن كورونا

أديب يطالب بتنظيم الأسواق الشعبية: "الوضع بعد كورونا حمادة تاني"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:25 ص

عاجل.. السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن الحظر في المملكة

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

10:38 م

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

09:22 م

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

06:50 م

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

08:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة